الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الجولة الثانية للاحتجاجات في العراق

وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق (يونامي) بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص حول الاحتجاجات التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، واطلعت عليه الخليج 365، "انها رصدت تواصل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات خلال الموجة الثانية من المظاهرات، والتي بدأت في 25 تشرين الأول".وأضاف أن، التقرير أشار إلى أن "العنف خلال الفترة من 25 تشرين الأول، وحتى الرابع من الشهر الجاري، تسب في مقتل 97 شخصا آخرين وجرح الآلاف"، موضحا أنه "رغم إظهار قوات الأمن العراقية قدرا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالشهر الماضي، وخصوصا في بغداد، فإن الاستخدام غير القانوني للأسلحة المميتة والأقل خطورة من جانب القوات والعناصر المسلحة يسترعي الانتباه العاجل".

ونقل البيان عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين-هينس بلاسخارت قولها، أن "الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي... يعد تجاوزا على حرية التعبير".