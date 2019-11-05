أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن رصدها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، مؤكدة أن قوات الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس مما كان عليه سابقا.
وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق (يونامي) بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص حول الاحتجاجات التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، واطلعت عليه الخليج 365، "انها رصدت تواصل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات خلال الموجة الثانية من المظاهرات، والتي بدأت في 25 تشرين الأول".
وأضاف أن، التقرير أشار إلى أن "العنف خلال الفترة من 25 تشرين الأول، وحتى الرابع من الشهر الجاري، تسب في مقتل 97 شخصا آخرين وجرح الآلاف"، موضحا أنه "رغم إظهار قوات الأمن العراقية قدرا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالشهر الماضي، وخصوصا في بغداد، فإن الاستخدام غير القانوني للأسلحة المميتة والأقل خطورة من جانب القوات والعناصر المسلحة يسترعي الانتباه العاجل".
وأضاف أن، التقرير أشار إلى أن "العنف خلال الفترة من 25 تشرين الأول، وحتى الرابع من الشهر الجاري، تسب في مقتل 97 شخصا آخرين وجرح الآلاف"، موضحا أنه "رغم إظهار قوات الأمن العراقية قدرا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالشهر الماضي، وخصوصا في بغداد، فإن الاستخدام غير القانوني للأسلحة المميتة والأقل خطورة من جانب القوات والعناصر المسلحة يسترعي الانتباه العاجل".
ونقل البيان عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين-هينس بلاسخارت قولها، أن "الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي... يعد تجاوزا على حرية التعبير".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الجولة الثانية للاحتجاجات في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.