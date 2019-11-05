التوقيع رسمياً على 'اتفاق الرياض' بين الحكومة اليمنية و'المجلس الانتقالي'

شهدت السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف أن "بلاده عملت على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية".
وشدد ولي العهد السعودي على أن "الهدف الأساسي هو نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية"، مؤكدا أن "المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".
وأفاد بأن "اتفاق الرياض" سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي.
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