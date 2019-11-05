التوقيع رسمياً على 'اتفاق الرياض' بين الحكومة اليمنية و'المجلس الانتقالي'

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة قبل توقيع الاتفاق، إن "المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن".

وأضاف أن "بلاده عملت على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية".

وشدد ولي العهد السعودي على أن "الهدف الأساسي هو نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية"، مؤكدا أن "المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".



وأفاد بأن "اتفاق الرياض" سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي.