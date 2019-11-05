رسمياً.. إيران تبلغ الطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

أبلغت إيران رسميا، اليوم الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، أن "سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أباد، أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطاب رسمي بالخطة الرابعة التي تتخذها إيران في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي".

وأضاف أباد إنه "بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو، تم إرسال رسالة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ضخ الغاز سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء".