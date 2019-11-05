أبلغت إيران رسميا، اليوم الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.
وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، أن "سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أباد، أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطاب رسمي بالخطة الرابعة التي تتخذها إيران في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي".
وأضاف أباد إنه "بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو، تم إرسال رسالة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ضخ الغاز سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إيران تبلغ الطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.