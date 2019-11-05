بوتين يكرم شخصيتين عربيتين... تعرف اليهما!

في احتفال خاص أقيم في الكرملين يوم أمس، كرم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيتين عربيتين من لبنان ومصر، أمل أبو زيد، ومكارم الغمري.

جاء الاحتفال بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، حيث منح الرئيس الروسي مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، النائب أمل أبو زيد، وسام الاتحاد الروسي للصداقة تقديرا لدوره في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب، وذلك في المجالات السياسية والثقافية والكنسية والاقتصادية منذ عام 2008.



من جانبه شكر أبو زيد بوتين على لفتته الكريمة، وأكد على تقديره لها في ظل المرحلة الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بينما يشهد العالم إعادة لموازين القوى بين الشرق والغرب بفضل الدور الروسي المميّز، الذي تلعبه موسكو في منطقة الشرق الأوسط، ومحاربتها الإرهاب والأفكار المتطرفة الهدّامة والجماعات والتنظيمات التكفيرية التي ترعاها سياسات غربية، وتهدف من خلالها إلى ضرب التنوع الإثني والديني والثقافي ولقاء الحضارات الذي تمتع ويتمتع به الشرق الأوسط عبر تاريخه، وختم أبو زيد كلمته بـ "بارك الله فيكم وفي روسيا وفي لبنان".

ويعتبر أمل أبو زيد هو أول لبناني حاصل على الدكتوراه الفخرية من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية (2015)، كما منحه البابا فرنسيس في نفس السنة وسام القديس غريغوريوس الكبير تقديرا لإسهاماته الإنسانية في المجتمع اللبناني. كذلك منح الرئيس بوتين العميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذة اللغة الروسية البارزة، مكارم الغمري. وقد عبّرت الدكتورة الغمري في كلمتها (باللغة الروسية) للحضور عن سعادتها الغامرة بالوجود بينهم، وتابعت: "إنه لشرف كبير أن أحصل على ميدالية تحمل اسم شاعر روسيا العظيم، الشاعر الإنساني العميق، شمس الأدب الروسي، وعبقري الشعر، شاعري المحبب ألكسندر بوشكين". Advertisements