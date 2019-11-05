وزير الخارجية وممثلة الأمم المتحدة في العراق يبحثان تلبية مطالب المتظاهرين

وذكر بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزير الخارجيّة التقى، اليوم، مُمثـِّلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مُجمُل الأحداث الأمنيّة، والسياسيّة، والدعم الأمميّ المُقدَّم إلى العراق، وإجراءات الحكومة في تلبية مطالب المُتظاهِرين".



وأكَّد وزير الخارجية، خلال اللقاء، "أهمّيّة أن تضطلع الأمم المُتحِدة بدور في دعم، ومُساعَدة العراق في الجوانب المُتعدِّدة: (الإنسانيّة، والأمنيّة، والسياسيّة، والخدميّة)"، مُثمِّناً "الجُهُود المُقدَّمة من قِبَل الأمم المُتحِدة في إطار دعم العراق، وتحقيق الاستقرار فيه".