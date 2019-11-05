ائتلاف الوطنية: عهد الحوار الوطني قد انتهى

وشدد الائتلاف في بيان له، اليوم، على "ضرورة استغلال الفرصة لاعتماد معايير المواطنة وانهاء التهميش والاقصاء لبناء دولة المواطنة وليس دولة المكونات والطوائف، وتعديل بعض فقرات الدستور في هذا الخصوص".وجدد ائتلاف الوطنية "الدعوة لاجراء انتخابات مُبكرة وباشراف الامم المتحدة كأساس للانطلاق نحو تحقيق تلك الاهداف، والغاء ما ترتب عن انتخابات عام 2018 السيئة الصيت".

وجاء بيان ائتلاف الوطنية، تعليقا على دعوات ممثلة الامين العام للامم المتحدة بضرورة وجود حوار وطني.