عبد المهدي يعقد اجتماعا بحضور رئيسي مجلس القضاء ومجلس النواب والقادة الأمنيين

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الاخير عقد اجتماعا بحضور رئيسي مجلس القضاء ومجلس النواب والقادة الأمنيين، فيما اكدوا على فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد، ليلة أمس، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين".

واضاف انه "تم بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام"، مشيرا الى انه "تم خلاله تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والإستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين".