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توضيح من ايران بشأن وضع سفارتها في بغداد

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اصدرت ايران، الثلاثاء، توضيحا بشأن وضع سفارتها في بغداد.

ونفى التلفزيون الرسمي الإيراني أن "تكون السفارة الإيرانية ببغداد قد تعرضت لهجوم من قبل محتجين عراقيين غاضبين".

 

ونقلت قناة خبر عن مسؤولين في السفارة الإيرانية قولهم إن "قوات خاصة من مكافحة الإرهاب تابعة للجيش العراقي، وكذلك قوات مكافحة الشغب تتواجد أمام السفارة الإيرانية ببغداد".

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وأضاف المسؤولون ان "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن السفارة الإيرانية في بغداد قد تعرضت للهجوم لا صحة لها، وهناك أمن كامل حول سفارتنا".

 

يذكر أن متظاهرين غاضبين حاصروا اول أمس الاحد، القنصلية الإيرانية في كربلاء، وحرقوا الإطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا أن القوات الأمنية قامت بتفريقهم بعد ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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