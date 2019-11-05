توضيح من ايران بشأن وضع سفارتها في بغداد

اصدرت ايران، الثلاثاء، توضيحا بشأن وضع سفارتها في بغداد.
ونفى التلفزيون الرسمي الإيراني أن "تكون السفارة الإيرانية ببغداد قد تعرضت لهجوم من قبل محتجين عراقيين غاضبين".
ونقلت قناة خبر عن مسؤولين في السفارة الإيرانية قولهم إن "قوات خاصة من مكافحة الإرهاب تابعة للجيش العراقي، وكذلك قوات مكافحة الشغب تتواجد أمام السفارة الإيرانية ببغداد".
وأضاف المسؤولون ان "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن السفارة الإيرانية في بغداد قد تعرضت للهجوم لا صحة لها، وهناك أمن كامل حول سفارتنا".
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