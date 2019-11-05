عودة خدمة الانترنت الى مناطق العراق

عادت خدمة الانترنت في مناطق العراق اليوم الثلاثاء. وانقطعت خدمة الانترنت ليل الاثنين على ثلاثاء لعدة ساعات دون معرفة الاسباب. وتوقفت خدمة الانترنت في عموم البلاد ما عدا اقليم كردستان امس الاثنين، وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد المطالبة بتحسين الخدمات.



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