قطع خدمة الانترنت في اغلب مناطق العراق

انقطعت خدمة الانترنت في اغلب مناطق العراق.

ولم تعرف لغاية الان اسباب القطع الماجئ للخدمة، الا ان ناشطون ومراقبون اكدوا ان القطع جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي اتسعت المطالب لتشمل اقالة الحكومة.

من جانبه، قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت ان "اتصالات الإنترنت العامة انخفضت لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".

Advertisements

وأضاف "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.