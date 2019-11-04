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مصدر يكشف طبيعة دوي الانفجار في الكرادة

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كشف مصدر امني، الاثنين، عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع في الكرادة ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين القوا رمانة صوتية على احد المنازل في منطقة الكرادة وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر او اضرار مادية".

 

واضاف ان "ذلك جاء على خلفية نزاع عشائري".

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وتشهد بعض مناطق العاصمة بغداد، بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، تسفر بعضها عن سقوط ضحايا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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