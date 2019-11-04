'ميسي ايران' يثير الجدل بشأن هجوم الجماهير العراقية على حسابه

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2019-11-04 | 21:18
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النجم الملقب بميسي ايران، تعرض لهجوم على حسابه على موقع "انستغرام" من قبل بعض الجماهير العراقية، ليرد عليهم بطريقته الخاصة.
ونشر ازمون صورتين على قصة حسابه الرسمي، الاولى كتب عليها: عندما يشتم العراقيون من الآن فصاعدا، فيما كتب على الثانية: ردة فعلي على الرد عليهم.
وسيتواجد ازمون مع المنتخب الايراني في مباراته امام اسود الرافدين في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ونشر ازمون صورتين على قصة حسابه الرسمي، الاولى كتب عليها: عندما يشتم العراقيون من الآن فصاعدا، فيما كتب على الثانية: ردة فعلي على الرد عليهم.
وسيتواجد ازمون مع المنتخب الايراني في مباراته امام اسود الرافدين في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.