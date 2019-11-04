عمليات بغداد: تم اعادة افتتاح جسر الشهداء بعد محاولة غلقه بالاطارات

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعادة افتتاح جسر الشهداء بعد محاولة غلقه بالاطارات. وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد من المتظاهرين حاولوا مساء اليوم قطع جسر الشهداء وسط بغداد، بواسطة الاطارات بعد حرقها". Advertisements واضاف ان "قواتنا الامنية فرقت المتظاهرين واعادت افتتاح الجسر امام حركة السير". يذكر ان منطقة العلاوي وشارع الرشيد وجسر الاحرار شهدت اليوم تظاهرات كبيرة ادت الى قطع الطرق المؤدية اليها بواسطة الاطارات، الا ان القوات الامنية قامت بتفريقهم واتخذت اجراءات مشددة.

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