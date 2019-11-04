افاد مصدر امني، الاثنين، بأن القوات الامنية حاولت تفريق تظاهرة قرب مبنى محافظة كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وسط المدينة". Advertisements واضاف ان "تالقوات الامنية تحاول تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع". يذكر ان متظاهرين في كربلاء قاموا يوم امس بمحاصرة القنصلية الايرانية في المحافظة ورفعوا العلم العراقي على احد جدرانها، فيما تمكنت القوات الامنية من تفريقهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الامنية تحاول تفريق تظاهرة قرب مبنى محافظة كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.