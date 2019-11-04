محافظ ذي قار يعفي قائممقام گرمة بني سعيد من منصبه

أصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين، امراً بإعفاء قائممقام قضاء گرمة بني سعيد من منصبه. وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اصدرنا امرا امراً إدارياً بإعفاء قائممقام قضاء گرمة بني سعيد صادق عبد الرضا السعيدي من منصبه". واضاف ان "الاعفاء يأتي ضمن خطوات مستمرة لتقويم عمل المؤسسات الحكومية والنهوض بها"، مؤكداً "تكليف مدير ناحية الطار عبد ضيدان رومي بإدارة قائممقامية گرمة بني سعيد اضافة لوظيفته بالوكالة، ريثما يتم اختيار بديل مناسب لهذا المنصب".

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