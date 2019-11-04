مقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مجموعة اشخاص ضمن مشروع اليابس قضاء الطارمية ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح خطيرة".

وتشهد بغداد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة، وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.