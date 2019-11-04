قائد عمليات بغداد: المتظاهرون قطعوا 48 طريقاً في العاصمة اليوم

وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية، إن "المتظاهرين لهم الحق الكامل بالتظاهر والاستمرار بالتظاهر لتحقيق مطالبهم لكن تطوير لامور باتجاه قطع الطرق مثل الاحرار او اشعال الاطارات يفقد المتظاهرين شعبية كبيرة".وأضاف أنه "من غير الممكن أن يتم قطع جسر حيوي مفتوح يربط الكرخ والرصافة فهذه تسبب مشاكل للمتظاهرين وتحرج القطعات الامنية"، مؤكداً ان "قسماً من المتظاهرين يسحبون القوات الامنية إلى الاحتكاك وهذا غير مقبول".

وأوضح المحمداوي، أن "صوت المتظاهرين مدوي وموقفهم ممتاز وطالبوا الحكومة بتلبية مطالبهم، لكن الاحتكاك بالقطعات الامنية او اجبار المواطنين بالقوة على الرجوع او العودة من طريق معين، تجعل المواطنين الآخرين يتذمرون اكثر".



وأكد أن "المتظاهرين أقدموا، اليوم، على قطع اكثر من 48 طريقاً في مناطق بغداد"، مبيناً أنه "كانت هناك اتصالات كبيرة من أناس يريدون الذهاب الى مكان عملهم".

وتابع قائد عمليات بغداد، انه "رغم التفاوض والاقناع لمدة خمس ساعات من قبل القوات الامنية، فقد أصرّ المتظاهرين على ان يبقى جسر الاحرار مقطوعاً وقاموا بحرق الإطارات".

وبيّن، أنه "مهما كانت الاسباب ومهما كانت اساءة بعض المتظاهرين وقسوتهم ومهما كان تعديهم على القطعات الامنية وممتلكاتهم فهناك امر واضح بمنع استخدام الاطلاقات الحية حتى في الهواء".

