نجم فانكوفر الكندي يستعد لمواجهة إيران عبر مران النفط

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2019-11-04 | 18:39
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بدأ نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، الاستعداد لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
عدنان يتواجد حالياً في العاصمة بغداد، حيث شارك مع المتظاهرين للمطالبة بتغيير نظام الحكم من خلال دعمهم وتقديم الطعام لهم خلال الايام الماضية.
ويستغل عدنان تواجده في بغداد من اجل التحضير لبماراتي اسود الرافدين امام إيران والبحرين على ملعب البصرة الدولي خلال شهر تشرين الثاني الجاري.
وبدأ نجم وايتكابس، مرانه قبل خمسة ايام مع نادي النفط، حيث يواصل اللاعب تمريناته اليومية كي يكون على اتم الاستعداد قبل مباراة إيران في الـ14 من الشهر الثاني ومباراة البحرين في الـ19 من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي.
ويستغل عدنان تواجده في بغداد من اجل التحضير لبماراتي اسود الرافدين امام إيران والبحرين على ملعب البصرة الدولي خلال شهر تشرين الثاني الجاري.
وبدأ نجم وايتكابس، مرانه قبل خمسة ايام مع نادي النفط، حيث يواصل اللاعب تمريناته اليومية كي يكون على اتم الاستعداد قبل مباراة إيران في الـ14 من الشهر الثاني ومباراة البحرين في الـ19 من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي.
المحرر: محمد خليل
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