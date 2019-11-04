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نجم فانكوفر الكندي يستعد لمواجهة إيران عبر مران النفط

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2019-11-04 | 18:39

نجم فانكوفر الكندي يستعد لمواجهة إيران عبر مران النفط

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بدأ نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، الاستعداد لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
عدنان يتواجد حالياً في العاصمة بغداد، حيث شارك مع المتظاهرين للمطالبة بتغيير نظام الحكم من خلال دعمهم وتقديم الطعام لهم خلال الايام الماضية.

ويستغل عدنان تواجده في بغداد من اجل التحضير لبماراتي اسود الرافدين امام إيران والبحرين على ملعب البصرة الدولي خلال شهر تشرين الثاني الجاري.


وبدأ نجم وايتكابس، مرانه قبل خمسة ايام مع نادي النفط، حيث يواصل اللاعب تمريناته اليومية كي يكون على اتم الاستعداد قبل مباراة إيران في الـ14 من الشهر الثاني ومباراة البحرين في الـ19 من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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