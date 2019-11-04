نجم فانكوفر الكندي يستعد لمواجهة إيران عبر مران النفط

عدنان يتواجد حالياً في العاصمة بغداد، حيث شارك مع المتظاهرين للمطالبة بتغيير نظام الحكم من خلال دعمهم وتقديم الطعام لهم خلال الايام الماضية.

ويستغل عدنان تواجده في بغداد من اجل التحضير لبماراتي اسود الرافدين امام إيران والبحرين على ملعب البصرة الدولي خلال شهر تشرين الثاني الجاري.



وبدأ نجم وايتكابس، مرانه قبل خمسة ايام مع نادي النفط، حيث يواصل اللاعب تمريناته اليومية كي يكون على اتم الاستعداد قبل مباراة إيران في الـ14 من الشهر الثاني ومباراة البحرين في الـ19 من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي.