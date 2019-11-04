بالصور.. اخماد حرائق في العلاوي وسط بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لقيام عناصر الدفاع المدني باخماد حرائق في العلاوي وسط بغداد.

واعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الاثنين، عن السيطرة على جميع الحرائق في العلاوي وسط بغداد.

وكان العديد من المتظاهرين قد اقدموا، اليوم، على عبور جسر الأحرار وسط بغداد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين بين صفوفهم، واندلعت بعدها حرائق في مطعم ومعمل فضلا عن حرق اطارات في مناطق عدة.