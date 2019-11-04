وزارة الزراعة تعلن منع استيراد الطماطم لوفرتها محلياً

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن منع استيراد محصول الطماطم ومن جمبع المنافذ الحدودية، مشيرة الى أن هذا القرار جاء نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول.
وأضافت الوزارة، أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول"، منوها الى أنه "تم فتح استيراد محصول الطماطم في وقت سابق ولمدة اسبوعين وبكميات محدودة وبالتزامن مع مراسيم الزيارة الاربعينية للامام الحسين (ع) واقامة المواكب الحسينية التي تقدم الخدمة للزائرين وذلك خشية من ارتفاع اسعارها".
وأكدت الوزارة، "على زيادة الوفرة المحلية من هذا المحصول مع بدء انتاجه في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة"، مشيراً الى أن "الوزارة لم تفتح الاستيراد لهذا المحصول خلال عام ٢٠١٩ سوى اسبوعين فقط وذلك نتيجة لزيادة انتاج هذا المحصول من قبل الفلاحين المزارعين بعد ان تم حماية المنتج المحلي من قبل الوزارة".
وبينت أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي"، داعياً، هيئة المنافذ الحدودية الى "تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".
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