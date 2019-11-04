وزارة الزراعة تعلن منع استيراد الطماطم لوفرتها محلياً

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استناد للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطم ومن جمبع المنافذ الحدودية".وأضافت الوزارة، أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول"، منوها الى أنه "تم فتح استيراد محصول الطماطم في وقت سابق ولمدة اسبوعين وبكميات محدودة وبالتزامن مع مراسيم الزيارة الاربعينية للامام الحسين (ع) واقامة المواكب الحسينية التي تقدم الخدمة للزائرين وذلك خشية من ارتفاع اسعارها".

وأكدت الوزارة، "على زيادة الوفرة المحلية من هذا المحصول مع بدء انتاجه في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة"، مشيراً الى أن "الوزارة لم تفتح الاستيراد لهذا المحصول خلال عام ٢٠١٩ سوى اسبوعين فقط وذلك نتيجة لزيادة انتاج هذا المحصول من قبل الفلاحين المزارعين بعد ان تم حماية المنتج المحلي من قبل الوزارة".



وبينت أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي"، داعياً، هيئة المنافذ الحدودية الى "تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".