سائرون يعلن اكتمال ملف استجواب عبد المهدي ويطالب باجراء انتخابات مبكرة

وقالت اللجنة في بيان تلاه النائب ماجد الوائلي خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه "التزاماً بواجباتنا الوطنية ومهامنا الدستورية وتعهداتنا الجماهيرية وفي ظل استمرار الحكومة بقمع التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين بدم بارد وتجاهلها للمطالب الحقة والتي في مقدمتها استقالة الحكومة وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها واجراء انتخابات مبكرة وتقديم الجناة الذين قتلوا المتظاهرين السلميين الى المحاكمات العادلة لينالوا جزائهم العادل، نعلن كلجنة مكلفة بإعداد استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اكمالنا لملف الاستجواب".

وأضافت أنه "تم اعداد موضوعات الاستجواب ونقاطه العامة والرئيسة والتي تتضمن في مقدمتها قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين واخفاء الحقائق على الشعب العراقي الكريم بالإضافة وإلى موضوعات أخرى تتعلق بالأداء الحكومي ومكافحة الفساد".

وأوضحت اللجنة، ان "الاستجواب استند الى عشرات الوثائق والمستندات الرسمية والتقارير الدولية والمحلية ومئات الصور الفوتوغرافية والفيديوية الحية"، مبينة أن "صباح الساعدي هو من سيقوم باستجواب رئيس الوزراء".



ودعت اللجنة، رئاسة المجلس النيابي، إلى "التعاون في تقديم موعد الاستجواب بشكل عاجل وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس"، مطالبة اعضاء الملجس بـ" التفاعل الإيجابي والتعاون من اجل انجاح عمل المجلس الرقابي وقيام بواجبه الدستوري والوطني في ظل الاوضاع التي يعيشها الشعب".