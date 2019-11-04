أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بتصفية الجيش التركي "إرهابيا" بارزا من تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، مطلوبا على "القائمة الحمراء" بعملية عسكرية نفذت شمال العراق.
وأضافت المصادر أن القتيل مدرج على قائمة "النشرة الحمراء" للمطلوبين، وهو معروف بلقب "تكوشر زاغروس" في "حزب العمال الكردستاني".
وأشارت الوكالة إلى أن إيكه انضم للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق شمدينلي وتشوقورجا جنوب شرق تركيا.
وذكرت أن إيكه تدرب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة، دوران قالقان، ثم تم تعيينه "مسؤولا ميدانيا لمنطقة متينة".
وفي غضون ذلك، أفاد حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف نفذته الطائرات التركية، الاثنين، على قضاء سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق.
وقال الموقع الرسمي للحزب إن "طائرات تركية قصفت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، منزلا بمجمع خانصور في سنجار، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح".
وأضاف الحزب أن الجريحين تم نقلهما إلى مستشفى سنوني العام، مؤكدا أن "المواطنين أعربوا عن غضبهم جراء القصف الذي أودى بحياة أبرياء".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن تصفية مطلوب كردي بارز بعملية عسكرية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.