العهد اللبناني يتوج بكأس الاتحاد الآسيوي

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 74 عندما سجل العهد هدف الفوز الثمين بواسطة الغاني عيسى يعقوبو عبر كرة رأسية.

وأكمل 25 نيسان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى آن تاي-سونغ في الدقيقة 26 نتيجة إعاقة المهاجم اللبناني أحمد زريق الذي كان في وضع انفراد.



وهذا هو اللقب الأول لنادي العهد في تاريخ البطولة، حيث بات أيضاً أول فريق لبناني يحصل على اللقب القاري الثمين.

وإلى جانب تفوقه خلال المباراة في السيطرة على الكرة بنسبة تجاوزت 68% وعدد الفرص التي سنحت للاعبيه، فإن العهد حافظ على نظافة شباكه في المباراة الخامسة على التوالي بالأدوار الإقصائية والمباراة التاسعة في البطولة، ونجح في إنهاء مشوار المنافسة دون أي خسارة في 11 مباراة.

وفرض العهد تفوقه على المجريات خلال الشوط الأول، وسنحت له أكثر من فرصة، ولكن مهاجمي الفريق لم ينجحوا في استغلالها.



وسنحت الفرصة الأولى في المباراة لصالح العهد في الدقيقة الخامسة عندما وصلت الكرة إلى أحمد زريق في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ولكنه سدد بتسرع بجوار القائم.

ثم شهدت الدقيقة 16 أخطر الفرص للفريق اللبناني بعدما أرسل محمد حيدر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على حافة منطقة الجزاء إلى حسين زين الذي سدد على الطاير محاولة تصدى لها الحارس آن تاي-سونغ وحاول أحمد عكايشي متابعتها على باب المرمى ولكن الحارس الكوري الشمالي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 26 طرد حارس مرمى 25 نيسان آن تاي-سونغ بعدما أعاق خارج منطقة الجزاء أحمد زريق الذي كان في وضع انفراد، حيث احتسب الحكم أيضاً ضربة حرة مباشرة نفذها نور منصور قوية فوق العارضة.

بعد ذلك تراجع لاعبو 25 نيسان ليركزوا على الإغلاق الدفاعي ومحاولة منع لاعبي العهد من التمرير في الثلث الأخير من الملعب أو التسديد على المرمى.

وفي الدقيقة 40 أهدر أحمد عكايشي فرصة لا تعوض على باب المرمى، بعدما وصلته الكرة من زريق من الجهة اليسرى عند القائم البعيد ولكنه سدد دون تركيز فوق العارضة.

Advertisements

ومع انطلاق الشوط الثاني استمر الحال على ذات المنوال من خلال سيطرة وضغط للعهد، مع تركيز دفاعي من 25 نيسان. وسنحت فرصة للفريق اللبناني في الدقيقة 54 عبر ضربة حرة مباشرة سددها محمد حيدر وتصدى لها الحارس البديل سين تاي-سونغ على دفعتين.

وكانت أول محاولة للاعبي 25 نيسان في الدقيقة 59 عندما سدد سون فيونغ-ايل الكرة من مسافة بعيدة لكنها ذهبت فوق العارضة.

وتألق الحارس سين في إنقاذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة الغاني عيسى يعقوبو ليحول الكرة إلى ركلة ركنية. ولكن عيسى عوض هذه الفرص مباشرة وسجل هدف التقدم من الركلة الركنية التي نفذها حسين دكيك ليحول الكرة برأسه في الشباك (74).

وحاول الفريق الكوري الشمالي الضغط بعد ذلك من أجل تعديل النتيجة، ولكن العهد أهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انطلق زريق في الجهة اليسرى وسدد كرة ارتدت من القائم ووصلت إلى البديل حسين منذر الذي سدد بتسرع خارج المرمى (90).

وكان العهد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني و7 للقادسية الكويتي و4 للسويق العماني، وفاز في قبل نهائي غرب آسيا على الوحدات الأردني 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في نهائي غرب آسيا على الجزيرة الأردني بواقع 1-0 في مجموع المباراتين.

في المقابل تصدر 25 نيسان ترتيب المجموعة التاسعة لمنطقة شرق آسيا برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكيتشي من هونغ كونغ و8 لووفو تاي بو من هونغ كونغ ونقطة لهوانغ يوان من الصين تايبيه، وفاز في قبل نهائي المناطق على أبهاني البنغالي بواقع 5-4 في مجموع المباراتين، ثم فاز في نهائي المناطق على هانوي الفيتنامي بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين.

