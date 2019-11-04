وزارة العدل تنفي نشوب حريق في بنايتها

نفت وزارة العدل، الاثنين، نشوب حريق في بنايتها على خلفية اعتصام المتظاهرين على جسر الأحرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير العدل فاروق أمين الشواني، متواصل مع القوات الامنية وقوة حماية الوزارة للتعرف على الوضع الأمني أولا بأول من أجل الحفاظ على أرواح وأملاك المواطنين".
وأكدت الجبوري، أن "المتظاهرين احرقوا اطارات بالقرب من مقر الوزارة والذي تناقلته بعض وسائل الاعلام على انه حريق في وزارة العدل"، داعيا الى "اهمية أن تراعي وسائل الإعلام الدقة والموضوعية في نقل المعلومات حفاظا على الأمن العام في البلد وأرواح المواطنين باعتبارها مسؤولية جمعية".
وأكدت الجبوري، أن "المتظاهرين احرقوا اطارات بالقرب من مقر الوزارة والذي تناقلته بعض وسائل الاعلام على انه حريق في وزارة العدل"، داعيا الى "اهمية أن تراعي وسائل الإعلام الدقة والموضوعية في نقل المعلومات حفاظا على الأمن العام في البلد وأرواح المواطنين باعتبارها مسؤولية جمعية".
يشار الى أن مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن حريقا اندلع داخل مطعم بالقرب من وزارة العدل، مؤكد أن القوات الأمنية ابعدت المتظاهخرين عن مبنى الوزارة.
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