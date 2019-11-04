حريق داخل مطعم والقوات الامنية تبعد المتظاهرين من امام وزارة العدل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كوادر الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق كبير اندلع داخل مطعم في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف ان "القوات الامنية تمكنت من ابعاد المتظاهرين من أمام مبنى وزارة العدل".



وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بإصابة 30 شخصاً بالقنابل المسيلة للدموع بين جسر الأحرار ومنطقة العلاوي وسط بغداد.