تنشر الخليج 365، صوراً لما يجري في منطقة العلاوي وسط بغداد. وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، بحرق الاطارات في منطقة العلاوي وسط بغداد، مشيرا الى أن القوات الامنية اطلقت القنابل المسلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هذا ما يجري في العلاوي وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.