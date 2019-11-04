30 مصاباً بالقنابل المسيلة للدموع بين جسر الاحرار والعلاوي

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة 30 شخصاً بالقنابل المسيلة للدموع بين جسر الأحرار ومنطقة العلاوي وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "عشرات المتظاهرين عبروا جسر الاحرار باتجاه منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد"، مبيناً ان "القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع".



وأضاف أن "30 شخصاً أصيبوا خلال عملية تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع"، موضحاً ان "القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة في المنطقة.



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