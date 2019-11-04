الحشد الشعبي يعلن إغلاق ثغرات أمنية على الحدود العراقية السورية

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء 13 بالحشد وحرس الحدود نجحا بسد الثغرات الأمنية على الشريط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا".

وأضاف أن "العملية امتدت من قضاء القائم إلى منفذ الوليد الحدودي لمنع تسلل الإرهابيين عبر الثغرات في الحدود".

