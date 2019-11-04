رسمياً.. رئيس جديد لنادي الميناء

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2019-11-04 | 15:45
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اتفقت ادارة نادي الميناء الرياضي، على تسمية محمد جابر رئيساً للنادي بعد ان كان يشغل منصب نائب الرئيس خلال الفترة الماضية .
وقال أمين سر النادي طاهر بلص في بيان إن "الهيئة الإدارية اجتماعها امس الأحد و قررت بالإجماع على تسمية محمد جابر رئيساً للنادي ليشغل المنصب بعد استقالة هادي أحمد لأسباب صحية".
و أوضح بلص أن "الهيئة الإدارية ستقوم بتسمية نائباً للرئيس خلال الأيام المقبلة و حسب الصلاحيات و الإجراءات القانونية المتعلقة بعمل الهيأت الإدارية".
وكان هادي احمد، قد اعلن استقالته من رئاسة النادي، بسبب تعرضه للمرض بعد ان فاز برئاسة النادي نهاية العام الماضي.
و أوضح بلص أن "الهيئة الإدارية ستقوم بتسمية نائباً للرئيس خلال الأيام المقبلة و حسب الصلاحيات و الإجراءات القانونية المتعلقة بعمل الهيأت الإدارية".
وكان هادي احمد، قد اعلن استقالته من رئاسة النادي، بسبب تعرضه للمرض بعد ان فاز برئاسة النادي نهاية العام الماضي.
المحرر: محمد خليل
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