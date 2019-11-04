بالاسماء.. الوجبة العاشرة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على ملاك الدفاع

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، أسماء الوجبة العاشرة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع. وأدناه الأسماء:

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