نائب: الكرد لا زال يفكرون باقامة دولة كردية واسرائيل تدعم ذلك

اكد النائب حنين قدو، الاثنين، ان الكرد لا زالوا يفكرون باقامة دولة كردية واسرائيل تدعم ذلك، مبينا ان الانفصال سينعكس سلبا على الشعب الكردي والعراقي.

وقال قدو في حديث لـ الخليج 365 ان "القيادات السياسية الكردية لا زال يفكرون باقامة دولة كردية وتستغل الوضع الحالي"، مبينا "نحن لا نعترض على اقامة دولة كردية متكونة من ثلاث محافظات محددة وفق قرار مجلس الامن المحددة المنطقة الكردية بالخضراء والصفراء الا ان التمدد لمحافظة كركوك ومناطق اخرى مرفوضة".

واضاف قدو ان "اسرائيل تدعم هذا التوجه الانفصالي، كما ان الامريكان في بداية مجيئهم طرحوا تقسيم العراق الى خمسة او ثلاثة اقاليم مبينية على اساس عرقي وطائفي مما سيدخل العراق في نفق مظلم من حروب وعدم استقرار"، مشددا على ضرورة ان "نعي ذلك ونعرف بان الوحدة هو الاستقرار وليس التشضي والانقسام".

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ولفت قدو الى ان "موضوع الانفصال موجودة في ذهن بعض هذه القيادات حيث ان البعض الاخر لا يفكر بالانفصال وتعارض مثل هذه الافكار او محاولة استغلال الوضع الحالي في العراق"، مطالبا القيادات السياسية الكردية ان تفكر بشكل عقلاني وانهم جزء من العراق حيث ان الانفصال سينعكس ىسلبا على الشعب الكردي والعراقي ويودي الى اثارة المشاكل واراقة الدماء".

وتوجه كرد العراق، في 25 ايلول 2017 إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي كانت تجري ضد "داعش".