الحلبوسي ووفد أميركي يستعرضون التطورات السياسية في البلاد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث؛ لبحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
وناقش اللقاء العلاقات بين بغداد وواشنطن، وضرورة توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الاستثمار لتحقيق فرص تشغيلية للعمالة بين الشباب.
كما بحث الحلبوسي، جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وملاحقة خلاياه، وتحقيق الاستقرار في المدن المحررة، والمساعدة في عودة النازحين إلى مدنهم.
من جهتهم عبَّر رئيس وأعضاء الوفد الأميركي عن استعداد واشنطن لتقديم المزيد من الدعم للعراق سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، والمحافظة على استقراره ووحدة شعبه وسلامة أراضيه، كما دعا الوفد إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتلبية مطالب المتظاهرين وحمايتهم.
وكان الوفد الامريكي قد التقى، امس الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وابدى ، بحسب بيان لمكتب الاخير، دعمه لحكومة عبد المهدي وحزمة الاصلاحات الاخيرة.
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