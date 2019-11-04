جاسم يتسنم منصب مدير مرور صلاح الدين

افاد مصدر محلي، الاثنين، ان العميد عماد جاسم تسنم منصب مدير مرور محافظة صلاح الدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العميد عماد جاسم تسنم منصب مدير مرور محافظة صلاح الدين".



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