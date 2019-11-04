أعلنت العتبة الحسينية في محافظة كربلاء عن تقديمها دعما الى المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، وذلك عبر "عجلات الدعم اللوجستي التابعة للعتبة". وأوضحت أن هذه العجلات انطلقت، اليوم، الى ساحة التحرير وسط العاصمة لدعم المتظاهرين بالغذاء والماء. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العتبة الحسينية تقدم 'دعما لوجستيا' للمتظاهرين في التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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