جازف بحياته لينقذ زميله.. ما فعله متظاهر على حافة جسر الجمهورية

جازف متظاهر عراقي بحياته لينقذ زميله المتظاهر المصاب على حافة جسر الجمهورية وسط بغداد.

واظهرت لقطات نشرت على التواصل الاجتماعي لمتظاهر عراقي من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية، بعد أن أصيب من قبل القوات الامنية.

وربط المنقذ زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولا إلى البر، حيث تم تسليمه للمعالجين.