شركة الاستكشافات النفطية توقف عمليات التنقيب غربي الأنبار لسببين

أفاد مصدر في حكومة الأنبار المحلية، الاثنين، بأن شركة الاستكشافات النفطية أوقفت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الغربية لسببين أحدهما عدم حصول الشركة على موافقات أمنية من الجهات المعنية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة الاستكشافات النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط أوقفت مهام عملها في تنقيب مواقع غنية بالنفط والغاز تم استكشافها من قبل الشركة المعنية قبل فترة قصيرة في مناطق الصكار والحسينيات باتجاه قاعدة سعد الجوية بقضاء الرطبة غربي الأنبار".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأسباب التي حالت دون مواصلة العمل في المناطق المذكورة تعود إلى عدم حصول الشركة على موافقات أمنية من الجهات المعنية، ناهيك عن عدم تعاون بعض الجهات مع الشركة المعنية لإنجاز مهام عملها".
وأشار المصدر، إلى أن "الشركة طلبت من القيادات الأمنية تطهير كافة المناطق المستهدفة من خطر الأسلحة الغير منفلقة وتوفير الحماية الأمنية لملاكات الشركة عند قيامها بمهام عملها".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأسباب التي حالت دون مواصلة العمل في المناطق المذكورة تعود إلى عدم حصول الشركة على موافقات أمنية من الجهات المعنية، ناهيك عن عدم تعاون بعض الجهات مع الشركة المعنية لإنجاز مهام عملها".
وأشار المصدر، إلى أن "الشركة طلبت من القيادات الأمنية تطهير كافة المناطق المستهدفة من خطر الأسلحة الغير منفلقة وتوفير الحماية الأمنية لملاكات الشركة عند قيامها بمهام عملها".
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