الخارجية عن أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء: البعثات الدبلوماسية خط أحمر

أدانت وزارة الخارجية، الاثنين، "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، وفيما شددت على أن أمن البعثات والقنصليات "خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه"، اعتبرت أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في "علاقات الصداقة وحسن الجوار" بين العراق وإيران.
وأضافت الوزارة، أن "أمن البعثات والقنصليات خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات"، لافتةً إلى أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".
يذكر أن متظاهرين غاضبين حاصروا يوم أمس الاحد، القنصلية الإيرانية في كربلاء، وحرقوا الإطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا أن القوات الأمنية قامت بتفريقهم بعد ذلك.
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