الخارجية عن أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء: البعثات الدبلوماسية خط أحمر

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تدين قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة، وتؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".وأضافت الوزارة، أن "أمن البعثات والقنصليات خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات"، لافتةً إلى أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".

يذكر أن متظاهرين غاضبين حاصروا يوم أمس الاحد، القنصلية الإيرانية في كربلاء، وحرقوا الإطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا أن القوات الأمنية قامت بتفريقهم بعد ذلك.

