متظاهرون يغلقون مؤسسات حكومية في الناصرية والنجف ومحافظات أخرى 'صور'

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اغلق متظاهرون، اليوم الاثنين، مؤسسات حكومية في محافظتي ذي قار والنجف وميسان ومحافظات أخرى.
وقال مراسل الخليج 365، في محافظة ذي قار إن عشرات المتظاهرين، اغلقوا، صباح اليوم، عدد من مؤسسات الدولة في مدينة الناصرية مركز المحافظة، مشيرا الى اغلاق دوائر التربية والجنسية وشركة اور العامة ومديريات الماء والمجاري والبلديات والتقاعد والضريبة.
وفي محافظة النجف، اشار مراسل الخليج 365، الى غلق مبنى مفوضية الانتخابات ومركز التدريب المهني ودوائر حكومية اخرى، لافتا الى ذات الوقت الى أن هناك دوائر اخرى مغلقة منذ يومين من قبل المتظاهرين الذين خطوا على تلك المباني يافطة "مغلق بامر الشعب".
وفي محافظة ميسان، أغلقت مجموعة من المتظاهرين، أبواب جامعة ميسان ووضعوا لافتة كُتب عليها "جامعة ميسان مغلقة بأمر من الشعب"، كما شهدت محافظات الديوانية وكربلاء ومحافظات اخرى احداث مماثلة اذا اقدم متظاهرون على قطع طرق واغلاق دوائر حكومية.
وفي العاصمة بغداد، قطع متظاهرون عددا من الشوارع استمراراً للضغط في تنفيذ "عصيان مدني" دعوا الى تنفيذه منذ يوم امس.
وتشهد العاصمة بغداد وعشر محافظات منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة، تخللها اعمال عنف راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.
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