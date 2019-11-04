بالصورة.. اغلاق جسر الاحرار في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن متظاهرين اغلقوا جسر الاحرار في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا اليوم على غلق جسر الاحرار وسط بغداد، ومنعوا العبور خلاله".

واضاف ان "ذلك جاء من اجل الضغط في تنفيذ عصيان مدني دعوا الى تنفيذه المتظاهرون منذ يوم امس".

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