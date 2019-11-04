مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

اسماء السيد - كربلاء: قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات تخللها عنف وقعت ليلة الاحد الإثنين أمام مبنى القنصيلة الإيرانية في مدينة كربلاء في جنوب بغداد، حسب ما أعلنت مصادر طبية لوكالة فرانس برس .
وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا إحراق مبنى قنصلية إيران، التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".
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