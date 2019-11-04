سلطة الحكومة تنحسر من المحافظات وتتمركز هشة في بغداد









اسماء السيد - فيما تشهد بغداد ومحافظات جنوبية اليوم اضرابا عاما واعتصامات فقد بدأت سلطة الحكومة المركزية تنحسر في المحافظات الجنوبية الشيعية وتتركز هشة في العاصمة التي لجأ اليها الكثير من المسؤولين الجنوبيين .. فيما ظهر عبد المهدي بعد أسبوع من الغياب وغادر الصدر الى ايران وسط تحذير من تعرض العراق لخطر نقص في الغذاء.

وابلغ مصدر عراقي ""الخليج 365"" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان الحكومة بدأت تفقد سيطرتها على المحافظات بعد ان احرق المتظاهرون الغاضبون مقرات الاحزاب السياسية ومقرات المليشيات المرتبطة بإيران فيها، ما أرغم عددا كبيرا من مسؤوليها على مغادرة محافظاتهم الى بغداد وخاصة في المنطقة الخضراء خشية الانتقام منهم.

وبعد أن قرر مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي حل الحكومات المحلية في المحافظات فقد تم تجريد اعضائها فورا من حماياتهم الشخصية ومسؤولياتهم الإدارية و اصبحوا مكشوفين امام تصاعد الحراك الشعبي المطالب بالتحقيق مع الفاسدين منهم واسترجاع سرقاتهم من المال العام.

عبد المهدي مترئسا اجتماعا أمنيا والى يمينه وزير الداخلية

وقد أصبحت العديد من المحافظات الجنوبية خالية من الاحزاب والمليشيات التي سيطرت على مقراتها القوات الامنية بعد المواجهات الامنية بين حراسها والمتظاهرين الذين سقطوا ضحايا رصاصهم الموجه لصدور المحتجين.

ويؤكد المصدر ان الاوضاع في بغداد ليست بأفضل حال من المحافظات بعد ان اصبحت السيطرة على الشوارع للمتظاهرين الذين يوجدون على بعد أمتار من المنطقة الخضراء مركز الرئاسات الثلاث ومعظم الوزارات وسكن كبار المسؤولين الرسميين والحزبيين.

واعتبر المصدر كسر مئات الآلاف من العراقيين لحظر التجوال المفروض على العاصمة وخروجهم الى الشوارع في الاوقات المقررة للحظر تحديا حقيقيا للحكومة والطبقة السياسية التي فقدت السيطرة على الشارع في بغداد ايضا واصبحت عاجزة عن مواجهة الزخم الجماهيري الغاضب وبشكل غير مسبوق.

وفي العاصمة بدأ المواطنون اضرابا عاما واعتصامات في مختلف مناطقها ما يشكل تطورا خطيرا يواجه السلطة وطبقتها السياسية في الوقت الذي أعلن فيه ناشطو الاحتجاجات حملة شعبية لمقاطعة البضائع الايرانية التي تغزو العراق الذي اصبح رئة ايران الاقتصادية بعد تشديد العقوبات الدولية ضدها.

تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة

وفي اجراء لغسيل ماء وجهها بعد عجزها عن تنفيذ قرارها السابق بفرض حظر التجوال فقد اضطرت قيادة عمليات بغداد مساء امس الى الاعلان عن تقليص ساعات الحظر وجعلها من الثانية الى السابعة صباحا بعد ان كانت من 12 ليلا وحتى السادسة صباحا معللة اجراءها هذا بأنه يأتي "من اجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد"، على حد قولها.

واشارت القيادة الى نشر مفارز طبية بالقرب من مناطق التظاهرات وسط بغداد "من اجل تقديم الإسعافات الأولية ونقل اي حالة طارئ بواسطة عجلات الإسعاف العسكري".

وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين في بغداد امس السبت في ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة.

الصدر يعود الى قم وعبد المهدي يظهر للمرة الاولى منذ أسبوع

وبعد عودته الى النجف من مدينة قم الايرانية الثلاثاء الماضي فقد غادر اليها عائدا امس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وخلال وجوده القصير في النجف فقد انضم هناك الى المتظاهرين واصدر بيانا يدعو فيه الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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متظاهرو ايران يهاجمون ساسة عراقيون ويتهمونهم بالعمالة لايران

ولم يعرف بعد اسباب عودة الصدر الى قم وفيما اذا كانت لذلك علاقة بمعارضة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني المكلف بالملف العراقي في القيادة الايرانية قاسم سليماني لاستقالة عبد المهدي وارغامه القوى الشيعية الموالية لايران وفي مقدمتها تحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري على تبني موقفه.

ومن جهته، وبعد غياب اسبوع من الظهور العلني فقد ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي مساء امس اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية. فيديو إجتماع عبد المهدي

وجرى خلال الاجتماع "بحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والإستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد " بحسب بيان صحافي للمكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اعلن الخميس الماضي ان عبد المهدي قد قبل الاستقالة شرط اختيار بديل مقبول عنه وذلك قبل ان يتدخل قاسم سلامي ويدفع الامور في العراق الى الهاوية مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية واتخاذها منحى واسعا لم تشهده البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

العراق يواجه خطر نقصان المواد الغذائية

وقد اغلق متظاهرون نصبوا خيم اعتصام امام ميناء ام قصر جنوبي البصرة الطرق المؤدية اليه ما ادى الى توقف العمل به بعد صدامات مع القوات الامنية التي واجهتهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وقالت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان أن 120 متظاهراً أصيبوا اليوم بجروح بالقرب من ميناء أم قصر في محافظة البصرة الجنوبية.

واشارت في بيان تابعته ""الخليج 365"" الى انها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت الى صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين عند ميناء ام قصر وسقوط 120 مصابا يرقدون في مستشفى ام قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.

وفيما شددت المفوضية على حق التظاهر السلمي فقد دعت جميع المتظاهرين الى الالتزام في أماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر وخصوصا ان الموانىء تمثل اهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي.

وحذرت من ان إلحاق الضرر بها او تعطيلها سينعكس سلبا على حقوق ابناء الشعب العراقي ومعيشتهم مما يتطلب التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الامنية لحمايتها وعدم تعطيل أعمالها الذي قد تكون اثاره سلبية على عدم توجه السفن والبواخر الى العراق بسبب الأخطار المحدقة بالموانئ. وإلحاق الخسائر الاقتصادية الكبيرة بالعراق.

كما طالبت القوات الامنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب اضراراً جسدية ضد المتظاهرين.

ومن جهته حذر وزير التجارة محمد هاشم العاني من ان اغلاق الموانئ الجنوبية من قبل متظاهرين سيؤثر سلبيا على انسيابية دخول المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية الى مخازن الوزارة ويؤخر عمليات تجهيز المفردات الى المواطنين.

استراحة متظاهر عراقي

وقال الوزير بيان تابعته ""الخليج 365"" ان "هناك عددا من البواخر محملة بالرز والمواد الغذائية لصالح وزارة التجارة تأخر تفريغ حمولتها بسبب اغلاق الموانئ وهذا يكلف العراق اموالا طائلة، كون ان الوزارة لديها عقود مع الشركات والبواخر بتوقيتات معينة لعمليتي الشحن والتفريغ.

وتشهد بغداد ومحافظات جنوبية منذ الاول من الشهر الحالي تظاهرات شعبية ضد الطبقة الحاكمة وفسادها وهيمننها على المناصب العليا لكنها زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة وجذبت حشودا هائلة من مختلف الأطياف العرقية تواجهها القوات الامنية بالقنابل المسيلة للدموع التي تخترق الجمجمة والرصاص المطاطي على الحشود مباشرة مما أسفر عن إصابة بعضهم في الرأس والصدر، ما ادى الى مصرع اكثر من 250 شخصا واصابة 11 الفا آخرين.