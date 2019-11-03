إيران.. اعتقال رئيس الهلال الأحمر بتهمة السرقة والفساد المالي

وقالت الوكالة إن بيوندي اعتقل، بعد إدانته باختلاس 130 ألف دولار وفساد مالي، حين كان يشغل منصب عميد كلية الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.

وأضافت الوكالة الإيرانية أنه تم الإفراج عنه مؤقتا بعد دفع كفالة مالية بمبلغ 250 ألف دولار.