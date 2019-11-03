إيران.. اعتقال رئيس الهلال الأحمر بتهمة السرقة والفساد المالي

أفادت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن السلطات اعتقلت رئيس جمعية الهلال الأحمر، علي أصغر بيوندي، بتهمة "السرقة والفساد المالي".
وقالت الوكالة إن بيوندي اعتقل، بعد إدانته باختلاس 130 ألف دولار وفساد مالي، حين كان يشغل منصب عميد كلية الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.
وأضافت الوكالة الإيرانية أنه تم الإفراج عنه مؤقتا بعد دفع كفالة مالية بمبلغ 250 ألف دولار.
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