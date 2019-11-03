الشباب والرياضة تؤكد جاهزية البصرة لمباراتي ايران والبحرين

وقال جابر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يتابع ويطلع على تفاصيل العمل ويبدي توجيهاته من اجل اظهار العراق بافضل صورة وهو يستقبل تصفيات كأس العالم، مؤكدا ان ملعب البصرة جاهز من جميع المتطلبات الخاصة بالجمهور والمنتخب العراقي والضيوف، وهناك تنسيق عالي بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في البصرة لانجاح متطلبات اقامة التصفيات وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم".واضاف ان "العمل متواصل في المدينة الرياضية من اجل تأمين وتوفير الخدمات، فضلا عن الجانب الامني مع حكومة البصرة، وإن ادارة المدينة الرياضية في البصرة تعمل على انجاز الاحتياجات التي تطلبها من الوزارة حتى نكمل اعمالنا بأسرع وقت في الملعب الرئيسي ومرافقه وملاعب التدريب الثانوية وقبل وصول الوفد الايراني الى محافظة البصرة".

ولفت الى ان "البوابات الالكترونية في الملعب مفعلة، وسيكون دخول الجماهير عن طريق البطاقات الالكترونية في تجربة تعد الثانية بعد تطبيقها لاول مرة في مباراة العراق وهونك كونك، ولاحظنا التفاعل الكبير من الجماهير لاسناد منتخبنا الذي يتصدر المجموعة الاسيوية الثالثة".



واستدرك أن "نجاح التنظيم في مباراة هونغ كونغ، يعود الى التعاون الكبير بين الوزارة الحكومة المحلية والجهات الامنية والجماهير، والكل يعمل من اجل اسم العراق لذلك نظمنا المباراة بالشكل الذي يليق بكرة القدم العراقية، وان مباراة هونغ كونغ في الجولة الثالثة التي اقيمت في الـ10 من شهر تشرين الاول الماضي، كانت رسالة واضحة من قبل الجمهور والتنظيم بأن العراق امن ومستقر ولديه بنى تحتية مميزة ومهيأ في اي وقت لاستقبال الاحداث الرياضية".