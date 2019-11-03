ايران تهدد باستهداف مصالح أمريكا وحلفائها في أي أرض

ونقلت وكالة "فارس" عن كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي،: "سنستهدف مصالح أمريكا وحلفائها في أي نقطة وفي أي أرض، وقد أثبتت الجمهورية الإسلامية قدرتها على هذا الأمر".

وأضاف شكارجي أنه "حتى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة، لكنها تضع أرضها تحت تصرف العدو، فإننا سنعتبر تلك الأرض أرض العدو، وسنتصرف معها كما نتصرف مع العدو".



وأوضح: "لقد قيل وتم التأكيد مراراً أننا لم ولن نكون من يبدأ أي حرب، ولكن لو ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي، فإننا سنرد على ذلك العدوان بأعنف وأقوى رد يجعل العدو نادما على فعلته وفي نطاق جغرافي لا يتصوره أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية، وسيلمسون حينها مسألة الرد بعشرة أضعاف على العدوان من أعماق وجودهم وفي الميدان".