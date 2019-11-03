نائب كردي: الخلل في العراق هو عدم تنفيذ بنود الدستور

اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار طيب، الأحد، الخلل في العراق بأنه جاء بسبب عدم تنفيذ بنود الدستور.
وأضاف أنه "بعد عام 2003 الدستور العراقي أعطى الصلاحيات للأقاليم"، مؤكداً أن "الساسة الكرد متخوفين من الذهاب نحو المجهول وفرض الارادات".
وأوضح طيب، أنه "من الصعب تعديل الدستور في الفترة الراهنة وكل القوى السياسية ان تنجمع على كلمة واحدة سيكون صعباً جداً".
وأشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "الخلل في العراق هو عدم تنفيذ بنود الدستور"، مبيناً أنه "كان يجب ان يقوم الدستور بالتخفيف من المركزية".
وتابع، أن "الحكومة المركزية في بغداد مسيطرة على تخصيص جميع الاموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية".
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