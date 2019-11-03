نائب كردي: الخلل في العراق هو عدم تنفيذ بنود الدستور

وقال طيب في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إنه "كانت هناك آلية سابقاً للتعديل في مواد الدستور"، مبيناً ان "الكرد عانوا في الفترة السابقة من وجود الحكم المركزي ومن وجود سياسة تتعامل بقمع القوى الكردية واستعمال لغة الحديد والنار معهم".وأضاف أنه "بعد عام 2003 الدستور العراقي أعطى الصلاحيات للأقاليم"، مؤكداً أن "الساسة الكرد متخوفين من الذهاب نحو المجهول وفرض الارادات".

وأوضح طيب، أنه "من الصعب تعديل الدستور في الفترة الراهنة وكل القوى السياسية ان تنجمع على كلمة واحدة سيكون صعباً جداً".

وأشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "الخلل في العراق هو عدم تنفيذ بنود الدستور"، مبيناً أنه "كان يجب ان يقوم الدستور بالتخفيف من المركزية".



وتابع، أن "الحكومة المركزية في بغداد مسيطرة على تخصيص جميع الاموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية".