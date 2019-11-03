اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، فيما أكد وفد من اعضاء مجلس النواب الامريكي إستمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات ودعمه للحكومة العراقية واجراءاتها الإصلاحية.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الاحد، وفد مجلس النواب الامريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث".
ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده، أن "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي"، مشيرا الى أن "الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية وقدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والإقتصادية وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم، الى جانب السعي المتواصل لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب".
من جهتهم، أكد رئيس واعضاء الوفد الأمريكي وفقاً للبيان "إستمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري"، معربين عن "دعمهم للحكومة العراقية واجراءاتها الإصلاحية وأدائها لواجباتها الدستورية ولجهودها في الإستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي لوفد اميركي: الحكومة ماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.