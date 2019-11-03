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حكومة الإقليم تناقش مشروع قانون الإصلاح

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اعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن ترأس رئيس الحكومة مسرور بارزاني اجتماعاً للجنة إعداد مشروع قانون الإصلاح، فيما أشارت إلى مناقشة الملامح العامة للمشروع خلال الاجتماع.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة إعداد مشروع قانون الإصلاح، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملامح العامة للمشروع والبحث في جوانبه من الناحيتين القانونية والإدارية بهدف إكماله وإرساله إلى البرلمان لإقراره، لكونه واحداً من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة".

وأكد بارزاني، خلال الاجتماع على "ضرورة الإسراع في إعداد مشروع الإصلاح وإرساله إلى البرلمان لإقراره"، مبيناً أن "الإصلاح يتعين أن يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين".

وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان تأكيده على أن "الإصلاح عملية مهمة"، مطالباً بـ "الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان".

وأوضح، أنه "يجب أن يُراعى مبدأ العدالة في الإصلاح، ولا تُنتهك خلاله حقوق أي مستحق، ولن نسمح في الوقت ذاته بأي عمل خارج إطار القانون".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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