حكومة الإقليم تناقش مشروع قانون الإصلاح

اعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن ترأس رئيس الحكومة مسرور بارزاني اجتماعاً للجنة إعداد مشروع قانون الإصلاح، فيما أشارت إلى مناقشة الملامح العامة للمشروع خلال الاجتماع.
وأكد بارزاني، خلال الاجتماع على "ضرورة الإسراع في إعداد مشروع الإصلاح وإرساله إلى البرلمان لإقراره"، مبيناً أن "الإصلاح يتعين أن يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين".
وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان تأكيده على أن "الإصلاح عملية مهمة"، مطالباً بـ "الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان".
وأوضح، أنه "يجب أن يُراعى مبدأ العدالة في الإصلاح، ولا تُنتهك خلاله حقوق أي مستحق، ولن نسمح في الوقت ذاته بأي عمل خارج إطار القانون".
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