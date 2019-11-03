حكومة الإقليم تناقش مشروع قانون الإصلاح

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة إعداد مشروع قانون الإصلاح، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملامح العامة للمشروع والبحث في جوانبه من الناحيتين القانونية والإدارية بهدف إكماله وإرساله إلى البرلمان لإقراره، لكونه واحداً من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة".وأكد بارزاني، خلال الاجتماع على "ضرورة الإسراع في إعداد مشروع الإصلاح وإرساله إلى البرلمان لإقراره"، مبيناً أن "الإصلاح يتعين أن يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين".

وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان تأكيده على أن "الإصلاح عملية مهمة"، مطالباً بـ "الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان".

وأوضح، أنه "يجب أن يُراعى مبدأ العدالة في الإصلاح، ولا تُنتهك خلاله حقوق أي مستحق، ولن نسمح في الوقت ذاته بأي عمل خارج إطار القانون".

