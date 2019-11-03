تركيا تعلن اعتقال 7 'دواعش' بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 7 أشخاص من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم.
وذكرت الداخلية، اليوم الأحد، في بيان لها أنه "تم توقيف 7 أشخاص من تنظيم داعش بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين التابع للتنظيم".
وأضاف البيان أن "العملية ضد تنظيم داعش نفذت في 5 محافظات هي عثمانية واسطنبول وغازي عنتاب وكيليس".
وأوضح أنه "تم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".
وأضاف البيان أن "العملية ضد تنظيم داعش نفذت في 5 محافظات هي عثمانية واسطنبول وغازي عنتاب وكيليس".
وأوضح أنه "تم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".
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