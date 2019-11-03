تركيا تعلن اعتقال 7 'دواعش' بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم

وذكرت الداخلية، اليوم الأحد، في بيان لها أنه "تم توقيف 7 أشخاص من تنظيم داعش بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين التابع للتنظيم".

وأضاف البيان أن "العملية ضد تنظيم داعش نفذت في 5 محافظات هي عثمانية واسطنبول وغازي عنتاب وكيليس".



وأوضح أنه "تم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".