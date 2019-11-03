متظاهرون يغلقون سريع الدورة جنوبي بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من المتظاهرين اقدموا، عصر اليوم، على قطع سريع الدورة المتجه الى منطقة بغداد الجديدة".

يشار الى أن قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي التقى، اليوم الاحد، المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة، فيما تعهد بحمايتهم مهما طالت التظاهرات، مؤكدا أن حظر التجوال اليلي سيرفع قريبا.