عمليات بغداد تعيد افتتاح شارع الكندي وسط الحارثية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح شارع الكندي وسط منطقة الحارثية. وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت باعادة افتتاح شارع الكندي وسط منطقة الحارثية". وأضاف المحمداوي، أن "اعادة افتتاح الشارع يأتي لتسهيل حركة سير عجلات المواطنين لاسيما المرضى الذين يرتادون هذا الشارع الحيوي".



يشار الى أن القوات الامنية اغلقت عدد من الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، لاسيما منطقتي الحارثية والقادسية. يشار الى أن القوات الامنية اغلقت عدد من الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، لاسيما منطقتي الحارثية والقادسية.

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